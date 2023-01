Mit Schwimmbad, Kinder-Uni und -Experimentierräumen und nahe am Ostseestrand: das neue Tui-Kinderressort in Trassenheide auf der Insel Usedom Foto: TUI up-down up-down Bundesweit erstes Tui-Suneo-Hotel Neues Urlaubs-Resort auf Usedom zieht Familien nach MV Von Torsten Roth | 19.01.2023, 17:02 Uhr

Mehr Klasse statt Masse: Das Urlaubsland MV will mit neuen Angeboten für Familien attraktiver werden. Was Urlauber in MV 2023 erwartet.