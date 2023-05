Unwetter Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild up-down up-down Versicherungen Neun Millionen Euro Schaden an Autos durch Naturgewalten Von dpa | 17.05.2023, 05:46 Uhr

Sturm, Hagel, Blitz und Überschwemmungen haben dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft zufolge im vergangenen Jahr in Mecklenburg-Vorpommern rund 3500 Schäden an Autos verursacht. Sie summierten sich auf rund neun Millionen Euro, wie der Verband mitteilte. Mit 4 Schadenmeldungen auf je 1000 kaskoversicherte Fahrzeuge liege der Nordosten auf Platz zehn der Bundesländer in der bundesweiten Kfz-Naturgefahrenbilanz.