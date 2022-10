Krankenwagen Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte Neunjährige bei Unfall mit Schulbus schwer verletzt Von dpa | 27.10.2022, 15:57 Uhr

Ein neunjähriges Mädchen ist bei einem Verkehrsunfall in Neustrelitz (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war das Kind am frühen Nachmittag des Donnerstags frontal von einem Schulbus erfasst worden. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler war das Mädchen ohne zu gucken von einer Bushaltestelle in Richtung Bahnhof gelaufen.