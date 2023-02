Universitätsmedizin Rostock Foto: Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild up-down up-down Rostock Neurologische Notaufnahme zieht ins Notfallzentrum Von dpa | 24.02.2023, 13:27 Uhr

Die Universitätsmedizin Rostock (UMR) zentralisiert ihre Notfallversorgung weiter. Ab März sollen auch neurologische Notfälle wie zum Beispiel Schlaganfälle im Universitären Notfallzentrum (UNZ) in der Schillingallee behandelt werden, teilte die Unimedizin am Freitag mit. Bisher wurden solche Notfälle auf der anderen Seite der Warnow in Gehlsdorf versorgt.