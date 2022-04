Neustrelitz FOTO: Monika Skolimowska Musik Neustrelitz: Opern-Uraufführung zu Königin von England Von dpa | 01.04.2022, 02:50 Uhr | Update vor 12 Min.

Das Theater in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) wird am Samstag (19.30 Uhr) Schauplatz einer Uraufführung: Auf dem Programm steht eine Oper für die ehemalige Königin Charlotte von Großbritannien und Irland (1744-1818). Das neue Musiktheaterstück heißt „Sophie Charlotte“ und erinnert an die aus Mirow bei Neustrelitz stammende Prinzessin des Großherzogtums Mecklenburg-Strelitz. Sie war als 17-Jährige von Mirow nach London gegangen, hatte König Georg III. geheiratet und gilt bis heute als eine der einflussreichsten Adligen ihrer Zeit.