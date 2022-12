Windrad und Strommasten Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Energiekrise Städte- und Gemeindetag fordert niedrigere Strompreise für mehr Akzeptanz für Windräder Von dpa | 29.12.2022, 07:15 Uhr

Getrieben von den Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine will Deutschland die Energiewende vorantreiben. Doch in der Bevölkerung trifft der Bau neuer Windparks oft auf Widerstand. Der Städte- und Gemeindetag in MV hätte ein Gegenmittel.