Was bedeuten die verschiedenen Blutfettwerte? Wann ist der Cholesterinwert zu hoch? Was müssen Menschen mit Bluthochdruck beachten? Fragen zum Cholesterin und zur Gefäßgesundheit beantworten beim Lesertelefon am Donnerstag, 15. Juni, von 16 bis 19 Uhr Experten der Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung von Fettstoffwechselstörungen und ihren Folgeerkrankungen (DGFF) Lipid-Liga. Der Anruf unter 0800 – 2 811 811 ist aus allen deutschen Netzen gebührenfrei.