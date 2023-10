Die Bundestagsabgeordneten Claudia Müller (Grüne) und Erik von Malottki (SPD) hatten am Mittwoch nach einer Sitzung des Verkehrsausschusses in Berlin mitgeteilt, dass der Wiederaufbau der Bahntrasse über die zerstörte Karniner Brücke in das Bundesschienenwegeausbaugesetz aufgenommen werden soll. Am Freitag stehe dazu die Abstimmung im Bundestag auf dem Programm.



Bis zur Zerstörung der Karniner Brücke, die das Festland mit dem Südende der Insel verband, war die Strecke die kürzeste Verbindung zwischen Berlin und Usedom. Derzeit erreichen Bahnreisende die Ostseestrände dort nur über Wolgast weiter nördlich. Die Fahrzeit beträgt vier Stunden, über die Südanbindung wäre sie nach Angaben von Fachleuten nur halb so lang.