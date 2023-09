Tagebau Noch fünf Torf-Abbaugebiete in Mecklenburg-Vorpommern Von dpa | 20.09.2023, 05:16 Uhr | Update vor 18 Min. Torfabbau und Renaturierung von Mooren Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down

In Mecklenburg-Vorpommern wird nach Angaben das Schweriner Wirtschaftsministeriums noch in fünf Tagebauen Torf abgebaut. Die mit Abstand größte Abbaufläche befinde sich im Göldenitzer Moor, südöstlich von Rostock wie das Ministerium auf Anfrage mitteilte. Die übrigen Flächen liegen demnach bei Breesen westlich von Gadebusch und deutlich kleinere Abbaugebiete im Grambower Moor bei Schwerin, bei Bad Sülze und in der Conventer Niederung zwischen Rostock und Kühlungsborn.