Steuern Noch immer fehlen Zehntausende Grundsteuererklärungen Von dpa | 04.05.2023, 13:16 Uhr

Gut drei Monate nach Ablauf der Abgabefrist fehlen 14 Prozent aller Grundsteuererklärungen in Mecklenburg-Vorpommern. Die betroffenen Grundstückseigentümer bekommen in den nächsten Tagen ein Erinnerungsschreiben vom Finanzamt, wie Finanzminister Heiko Geue (SPD) am Donnerstag in Schwerin ankündigte. In dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, werden bis zu 25.000 Euro Verspätungszuschlag angedroht. Die Höhe ist demnach abhängig von der Dauer der Fristüberschreitung.