Manuela Schwesig (SPD), Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Foto: Jens Büttner/dpa FOTO: Jens Büttner Ministerpräsidentin Nord Stream-Debatte schadet Schwesigs Beliebtheit in MV kaum Von dpa | 29.04.2022, 15:27 Uhr

Der Popularität von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) im eigenen Bundesland schadet die Debatte um ihre Rolle beim Bau der umstrittenen Erdgasleitung Nord Stream 2 einer Umfrage zufolge kaum. Eine Mehrheit der Bürger in MV stehe hinter der Ministerpräsidentin, berichtete der „Nordkurier“ am Freitag unter Berufung auf eine von der Zeitung in Auftrag gegebenen Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Insa.