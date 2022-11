Nord Stream Foto: Stefan Sauer/dpa/Archivbild up-down up-down Wissenschaft Nord-Stream-Explosionen weniger Folgen auf Klima als gedacht Von dpa | 11.11.2022, 09:12 Uhr

Die Explosionen an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 dürften sich laut einer Studie chinesischer Wissenschaftler kaum negativ auf das Weltklima auswirken. In einem am Freitag im Fachmagazin „Advances in Atmospheric Sciences“ veröffentlichten Beitrag rechneten die Forscher der Chinesischen Akademie der Wissenschaften vor, dass während des Unglücks bis zu 0,22 Millionen Tonnen Methangas entwichen seien.