Regierung Norddeutsche Regierungschefs tauschen sich in Bremen aus Von dpa | 05.05.2023, 02:48 Uhr

Die Regierungschefs der fünf norddeutschen Bundesländer tauschen sich am Freitag in Bremen aus. Der sogenannten Konferenz Norddeutschland (KND) gehören Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern an. Bremen führt derzeit den Vorsitz. Bei ihrem letzten Treffen Ende März in der Hansestadt hatten die Regierungschefs darüber beraten, wie sie wirtschaftlich stärker davon profitieren können, Hauptstandort der Energiewende zu sein.