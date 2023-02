Christliches Kreuz Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Kirche Nordkirche verliert 66.000 Mitglieder Von dpa | 14.02.2023, 16:26 Uhr

Der Mitgliederverlust der Nordkirche hat sich im vergangenen Jahr deutlich beschleunigt. Gut 46.000 Menschen seien in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern aus der evangelischen Kirche ausgetreten, sagte die Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt am Dienstag in Hamburg. Die Nordkirche habe insgesamt 66.000 Mitglieder verloren, wenn man die Sterbefälle mit einrechne. Erstmals habe es mehr Austritte als Sterbefälle gegeben. Rund 1000 Menschen seien nach einem Austritt wieder in die Nordkirche eingetreten.