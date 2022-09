Kirche Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Entlastung Nordkirche will Kirchensteuer auf Energiegeld weitergeben Von dpa | 09.09.2022, 14:18 Uhr

Die Möglichkeit, Kirchenmitglieder bei den Energiekosten finanziell zu entlasten, ist eines der Themen der Landessynode der Nordkirche in der nächsten Woche. Diskutiert werden solle der Vorschlag, die zusätzlichen Kirchensteuermittel aus der Besteuerung der Energiepreispauschale für besonders von der Energiekrise betroffene Menschen zu verwenden, teilte die Nordkirche am Freitag mit. Darauf hätten sich die Landeskirchen in der Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD) geeinigt. Die diakonischen Werke der Nordkirche würden dafür geeignete Projekte benennen.