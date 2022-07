ARCHIV - Ein Stapel Tageszeitungen liegt in einem Büro auf einem Tisch. Foto: Ralf Hirschberger/dpa FOTO: Ralf Hirschberger up-down up-down Medien Nordost-FDP unterstützt Pläne für staatliche Presseförderung Von dpa | 08.07.2022, 15:19 Uhr

Die FDP in Mecklenburg-Vorpommern hat sich Forderungen nach staatlichen Hilfen für Zeitungsverlage angeschlossen. „Eine vielfältige Medienlandschaft ist von großer Bedeutung für informierte Bürgerinnen und Bürger. Gerade in der aktuellen Situation sind unabhängige und professionelle journalistische Medien von besonderer Bedeutung“, betonte die FDP-Landtagsabgeordnete Sabine Enseleit am Freitag in Schwerin. Sie forderte die rot-rote Landesregierung in Schwerin auf, einen Vorstoß der Länder Sachsen und Niedersachsen dazu im Bundesrat zu unterstützen. Bremen und Schleswig-Holstein waren dem Antrag bereits in der Sitzung der Länderkammer am Freitag beigetreten.