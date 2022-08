ARCHIV - Das Logo der SPD in der Parteizentrale in Berlin. Foto: Wolfgang Kumm/dpa/Symbolbild FOTO: Wolfgang Kumm up-down up-down Parteien Nordost-SPD wählt Vorstand neu: Kurs auf Kommunalwahl 2024 Von dpa | 05.08.2022, 23:13 Uhr

Mit coronabedingter Verspätung wählt die SPD Mecklenburg-Vorpommerns am 20. und 21. August in Rostock einen neuen Vorstand. Wie Partei-Vize Christian Pegel am Freitag in Schwerin mitteilte, will die amtierende Parteispitze auf dem Landesparteitag auch den Startschuss für die Vorbereitungen auf die Kommunalwahlen 2024 geben. Dazu habe der Vorstand einen Antrag eingereicht, in dem Schwerpunkte der weiteren Parteiarbeit benannt werden. Insgesamt füllten die bislang vorgelegten Anträge 140 Seiten. Sie beträfen Fragen der Bildungspolitik und sozialen Gerechtigkeit, aber auch der Rentengestaltung, Geschlechtergerechtigkeit oder der Laufzeit von Atomkraftwerken.