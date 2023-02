Aufwachsen im Alkoholexzess: „Nullerjahre“ bereitet der Nachwendejugend eine Bühne. Foto: Silke Winkler up-down up-down M*Halle in Schwerin Wild, direkt, erbarmungslos – „Nullerjahre“ ist nichts für schwache Nerven Von Katharina Golze | 28.01.2023, 12:30 Uhr | Update vor 26 Min.

In „Nullerjahre“, der Theateradaption von Testos Buch, wird gesoffen, geraucht, geprügelt. Der Autor und Rapper findet die Umsetzung in der M*Halle gelungen – und das Publikum erkennt sich wieder. Lohnt sich ein Besuch? So war die Premiere.