Feuerwehreinsatz Nur von Leinen gehalten: Alter Fischkutter geflickt Von dpa | 21.08.2023, 16:24 Uhr

Einen ehemaligen Fischkutter haben Einsatzkräfte der Feuerwehr in Ueckermünde vor dem kompletten Untergehen bewahrt. Nur die Leinen zum Festmachen hätten dies vor dem Einsatz noch verhindert, teilte die Wasserschutzpolizei mit. Demnach gingen Beamte am Montag einem Hinweis des Polizeipräsidiums Neubrandenburg auf das zu sinken drohende Schiff nach. Sie riefen die Feuerwehr hinzu, die schließlich das Wasser aus dem Schiff abpumpte. Laut Mitteilung wurde ein Leck gefunden, das dann behelfsmäßig abgedichtet wurde. Wasser wurde nicht verunreinigt. Der Kutter wurde an einen anderen Liegeplatz gebracht, wo er mittels Schwerlastkran gehoben werden soll.