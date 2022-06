ARCHIV - Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos). Foto: Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild FOTO: Bernd Wüstneck Kommunen OB Madsen: Stadtentwicklungsprojekte auch ohne Buga umsetzen Von dpa | 17.06.2022, 18:07 Uhr

In Rostock sollen die ursprünglich für die Bundesgartenschau 2025 geplanten Stadtentwicklungsprojekte auch ohne die Buga umgesetzt werden. „Dabei bauen wir weiterhin auf die Unterstützung des Bundes und der Landesregierung“, sagte Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) am Freitag. Er hatte Ende vergangener Woche der Landesregierung mitgeteilt, dass er wegen zu hoher Kostenrisiken der Bürgerschaft die Absage empfehlen werde. Am Mittwoch kommender Woche soll das Gremium entscheiden.