Rostock OB-Wahl: Zahl zugelassener Kandidaten wächst auf 17 Von dpa | 22.09.2022, 11:57 Uhr

17 Kandidatinnen und Kandidaten sind für die Oberbürgermeisterwahl in Rostock am 13. November zugelassen. Nach einer ersten Sitzung des Gemeindewahlausschuss zur OB-Wahl stand die endgültige Entscheidung über einige Wahlvorschläge etwa wegen fehlender Unterlagen noch aus. Nach einer weiteren Sitzung am Donnerstag wurden nun vier weitere Bewerberinnen und Bewerber zugelassen, wie die Stadt mitteilte.