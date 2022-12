Tatort Schwerin Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Femizid Obduktion: Frau in Schwerin starb an Schnitten und Stichen Von dpa | 14.12.2022, 10:38 Uhr

Das Motiv für den gewaltsamen Tod einer 42-jährigen Frau in Schwerin ist auch nach der Obduktion der Toten weiter unklar. Wie ein Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Mittwoch sagte, starb die Schwerinerin am Sonntagabend durch eine Kombination von Stich- und Schnittverletzungen. Das habe die rechtsmedizinische Untersuchung der Frau ergeben. Nach Auswertung der rechtsmedizinischen Erkenntnisse bleibe es beim Vorwurf des Totschlages gegen den 44-jährigen Partner der Frau. Einzelheiten zu den Verletzungen wollte die Sprecherin mit Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen nicht mitteilen.