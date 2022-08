Fischsterben in der Oder Foto: Patrick Pleul/dpa/Symbolbild up-down up-down Umwelt Oder-Katastrophe wirkt sich auf Ansiedlung von Stören aus Von dpa | 28.08.2022, 08:41 Uhr

Mit der Umweltkatastrophe in der Oder hat das Wiederansiedlungsprojekt für den Baltischen Stör einen herben Rückschlag erlitten. „Es ist aber kein Totalausfall, denn Störe sind mit bis zu 100 Jahren eine sehr langlebige Fischart, die auch einmal schlechte Umweltbedingungen übersteht“, sagte Jörn Geßner vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) in Berlin der Deutschen Presse-Agentur. Seit 2006 koordiniert er das laufende Projekt in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern.