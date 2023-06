Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Landkreis Rostock Ödland-Brand auf Ex-Kasernengelände nahe Güstrow gelöscht Von dpa | 12.06.2023, 16:34 Uhr

Rund 100 Feuerwehrleute haben am Montag ein Feuer auf einem ehemaligen Kasernengelände in Priemerburg bei Güstrow gelöscht. Es war gegen Mittag auf einem Sportplatz des stillgelegten Geländes ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher in Güstrow sagte. Insgesamt erfasst das Feuer eine Ödlandfläche von etwa 200 mal 300 Meter im Osten von Güstrow. Größere Gebäude waren durch den schnellen Einsatz der Feuerwehren nach bisherigen Erkenntnissen nicht betroffen. Die Schadenshöhe und die Brandursache seien unklar, hieß es weiter. Im Nordosten herrschten am Montag bei Sonnenschein Temperaturen um 30 Grad.