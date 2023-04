Baby Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Greifswald Offene Babysprechstunde in Greifswald bietet Eltern Hilfe Von dpa | 06.04.2023, 16:46 Uhr

Frisch gebackene Eltern sollen im Landkreis Vorpommern-Greifswald künftig in einer offenen Babysprechstunde Hilfe erhalten. Wie der Landkreis am Donnerstag mitteilte, findet diese ab sofort immer dienstags zwischen 13.00 und 14.00 Uhr im Landratsamt in Greifswald statt. Ein Zimmer sei für die Betreuung eines Neugeborenen eingerichtet worden und eine Familienkrankenschwester stehe Rede und Antwort. Alternativ könnten auch telefonisch Termine gemacht werden. Zusätzlich finden in Anklam Babysprechstunden nach Terminvereinbarung statt. Auch Hausbesuche seien möglich.