Zweimal im Jahr lädt die Aktion offene Gärten zum Bestaunen der Natur ein. Foto: Milad Khoshdel up-down up-down Offene Gärten in MV 2023 Wo ein Strauß aus dem Busch guckt: Zu Besuch in zwei besonderen Gärten Von Milad Khoshdel | 10.06.2023, 20:56 Uhr

Jährlich an zwei Wochenenden können verschiedene Gärten in MV besucht werden. Dabei kann aus dem Alltag entflohen und die Ruhe in der Natur gefunden werden. Wir haben zwei Oasen der Stille besucht.