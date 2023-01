Windräder Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Erneuerbare Energien Ökoenergieverband kritisiert stockenden Windkraftausbau Von dpa | 19.01.2023, 11:04 Uhr

Der Landesverband Erneuerbare Energien (LEE) hat den langsamen Ausbau der Windkraft an Land in Mecklenburg-Vorpommern kritisiert. „Mit einem solch lustlosen Engagement bei der Energiewende lassen sich die notwendigen Klimaziele nicht erreichen oder die hohe Versorgungssicherheit mit Strom in der Bundesrepublik erhalten“, sagte der Landesvorsitzende Johann-Georg Jaeger am Donnerstag in Rostock. Er sieht vor allem Umweltminister Till Backhaus (SPD) in der Pflicht, die Genehmigungen zu beschleunigen.