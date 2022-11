Kita Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Illustration up-down up-down MV-Ministerin Oldenburg kritisiert Kürzung für Sprach-Kitas Von dpa | 14.11.2022, 17:14 Uhr

Der Kompromiss zur weiteren Finanzierung der Sprach-Kitas in Deutschland stößt in Mecklenburg-Vorpommern auf Kritik. Die für Kindertagesstätten zuständige Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) bemängelte, dass die vom Bund angekündigte verlängerte Finanzierung der Sprach-Kitas um ein halbes Jahr viel zu kurz sei. Auch lehnte Oldenburg am Montag die geplanten Einsparungen dafür im Etat für das neue Kita-Qualitätsgesetz ab. „Diese erhebliche Kürzung ist ein herber Rückschlag zulasten der Kinder“, kritisierte Oldenburg in einer Mitteilung.