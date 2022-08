Simone Oldenburg FOTO: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down Bildungsministerin Oldenburg will weiter Bundesförderung für Sprach-Kitas Von dpa | 26.08.2022, 12:02 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) sieht mit der geplanten Änderung der Kita-Förderung durch den Bund die bislang gesondert unterstützten Sprach-Kitas in Gefahr. „Dies ist eine Mogelpackung“, sagte Oldenburg am Freitag in Schwerin. Sie reagierte damit auf den Beschluss des Bundeskabinetts vom Mittwoch, das zum Jahresende auslaufende Programm „Sprach-Kitas“ in das neue „Kita-Qualitätsgesetz“ zu integrieren, den Nachfolger des Gute-Kita-Gesetzes, ohne die Mittel umzuschichten.