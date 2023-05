Internationales Trabant-Treffen Foto: Stefan Sauer/dpa/Archivbild up-down up-down Autos Oldtimer mit Zweitakt: Internationales Trabbi-Treffen Von dpa | 17.05.2023, 07:38 Uhr

Die Peene-Stadt Anklam steht an diesem Wochenende wieder ganz im Zeichen des DDR-Kultautos Trabant. Rund 600 Fahrzeuge von Besitzern aus mehreren europäischen Ländern seien zum 28. Internationalen Trabbi-Treffen angemeldet, teilte Jens Rüberg, Vorsitzender des Veranstalters Trabbi-Buggy-Club '93, am Mittwoch in Anklam mit. Die ersten rollenden Zweitakter seien schon seit Tagen auf dem Flugplatzgelände. Von 1957 bis 1991 wurden im sächsischen Zwickau rund 3,1 Millionen Trabant-Autos hergestellt.