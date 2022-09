Corona-Impfung Foto: Kay Nietfeld/dpa/Symbolbild up-down up-down Gesundheit Omikron-Impfstoffe sind da: Auslieferung und Impfen beginnt Von dpa | 13.09.2022, 16:14 Uhr

Die neuen Omikron-Impfstoffe sind da: Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Schwerin werden sie in den nächsten Tagen über den pharmazeutischen Großhandel an die Apotheken ausgeliefert. Von dort würden Arztpraxen und die öffentlichen Impfstützpunkte der Landkreise und kreisfreien Städte bedient, sofern sie die neuen Impfstoffe bereits bestellt haben, sagte eine Ministeriumssprecherin am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. „Es ist davon auszugehen, dass die neuen Impfstoffe noch in dieser Woche verteilt werden.“