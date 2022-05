ARCHIV - Eine Schülerin bereitet sich online auf Prüfungen vor. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild FOTO: Sebastian Gollnow Bildungsministerium Online-Prüfungsvorbereitung für Schüler wird stärker genutzt Von dpa | 24.05.2022, 17:03 Uhr

Das Bildungsministerium in Mecklenburg-Vorpommern ist mit der gestiegenen Nutzung von E-Learning-Angeboten zur Prüfungsvorbereitung zufrieden. „Mit dem E-Learning-Kurs geben wir den Schülerinnen und Schülern konkrete Angebote, mit denen sie ortsunabhängig ihre Kompetenzen trainieren können, Prüfungsaufgaben besser zu verstehen und besser zu lösen“, so Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) am Dienstag in Schwerin. Bis 2026 soll das Angebot ausgebaut werden.