Landtag Opposition fordert mehr Geld für Schulen Von dpa | 05.10.2023, 18:11 Uhr | Update vor 21 Min. Lehrerin und Schüler Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Die Millionen schweren Sonderprogramme für Bau und Sanierung von Schulen in Mecklenburg-Vorpommern haben nach Einschätzung der CDU Wirkung gezeigt, längst aber nicht alle Defizite beseitigt. Daher werde seine Fraktion bei den Etatberatungen im Landtag erneut ein Schulbauprogramm beantragen, kündigte der CDU-Abgeordnete Torsten Renz am Donnerstag in Schwerin an. In der Anhörung im Bildungsausschuss hätten Fach-Experten und kommunale Vertreter die Notwendigkeit weiterer Investitionen betont.