Die Orioniden lassen die Herzen von Sternschnuppen-Jägern weltweit höherschlagen. In der Nacht von Samstag, den 21. Oktober 2023, auf Sonntag wird der Höhepunkt des Himmelsspektakels erwartet. Beobachter dürfen sich über bis zu 30 Schnuppen pro Stunde erfreuen.

Ab 23 Uhr herrschen aus astronomischer Sicht perfekte Bedingungen für die Beobachtung. Bis circa 6.30 Uhr lassen sich die Sternschnuppen am besten entdecken. Im Verlauf der Nacht sollte der Blick von Osten nach Süden wandern, so stehen die Chance am besten, den ein oder anderen Wunsch loszuwerden.

Gute Wetteraussichten für den Norden

Meteorologisch gesehen trifft es den Norden Deutschlands dieses Wochenende am besten. „Lediglich vom Erzgebirge bis zu den Alpen ist es noch und ganz im Westen schon wieder dichter bewölkt. In den meisten anderen Landesteilen sind nur wenige Wolken am Himmel“, teilt Wetter Online mit.

Laut Wetter-Experten sollten Himmelsbeobachter in den frühen Morgenstunden Ausschau halten. „Dann steht das Sternbild Orion hoch über dem südlichen Horizont. Auch der zunehmende Halbmond ist dann längst im Westen untergegangen, sodass sein Licht nicht mehr stört.“

Reste des Halleyschen Kometen verglühen

Die Sternschnuppen entstehen, da Reste des Halleyschen Kometen als Bruchstücke in die Erdatmosphäre eindringen und dort verglühen. Ihren Namen verdanken die Orioniden dem Sternbild Orion, aus dessen Richtung sie zu stammen scheinen.

Anfang des Monats sorgten bereits die Draconiden für diverse Wunscherfüller-Momente. Im November dürfen sich Sternschnuppen-Fans dann auf die Leoniden freuen. Der Meteorstrom ist allerdings deutlich weniger aktiv als die Orioniden.