Innenpolitik Ost-Innenminister beraten über Bevölkerungsschutz und Demos Von dpa | 03.11.2022, 17:53 Uhr

Die Innenminister der ostdeutschen Länder wollen bei einem Treffen am Freitag (11.00 Uhr) in Erfurt über den Bevölkerungsschutz bei größeren Waldbränden wie im Sommer beraten. „Wir erwarten uns da von Seiten des Bundes noch einmal mehr Investitionen als das, was im Haushalt für das kommende Jahr enthalten ist“, sagte Thüringens Innenminister Georg Maier vor dem Treffen. Der SPD-Politiker wies auf die großen Waldbrände im Sommer hin - etwa im Harz oder im Elbsandsteingebirge in Sachsen. „Wir sind in Mitteldeutschland klimatisch besonders betroffen durch die Trockenheit“, betonte Maier.