Kriminalität Ost-MV: Agrarchemie im Wert von 2,7 Millionen Euro gestohlen Von dpa | 19.09.2023, 13:23 Uhr | Update vor 55 Min. Blaulicht Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Diebe haben im Osten Mecklenburg-Vorpommerns in diesem Jahr bereits deutlich mehr Agrarchemikalien gestohlen als 2022. Seit Jahresbeginn wurden im Ostteil Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungmittel im Wert von 2,73 Millionen Euro entwendet, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag in Neubrandenburg sagte. Im gleichen Zeitraum 2022 hatte es in der Osthälfte von MV, den Landkreisen Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte - acht solcher Fälle mit rund 400.000 Euro Gesamtschaden gegeben.