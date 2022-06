ARCHIV - Die gläserne Fassade eines Bürogebäudes. Foto: Michael Kappeler/dpa/Symbolbild FOTO: Michael Kappeler Führungsposition Ostdeutsche in Spitzenjobs: Anteil wächst nur langsam Von dpa | 08.06.2022, 12:15 Uhr

In ostdeutschen Chefetagen haben laut einer neuen Studie nach wie vor meist Westdeutsche das Sagen - ob nun in Unternehmen, Gerichten oder Universitäten. Der Anteil Ostdeutscher in Topjobs ist in den fünf ostdeutschen Ländern seit 2016 insgesamt nur leicht gestiegen: von 23 auf 26 Prozent. In Landeskabinetten, großen Firmen und vielen Medien ging es sogar abwärts. Von „bundesdeutschen Elitepositionen“ - etwa in der Bundesregierung, Dax-Unternehmen oder Bundesgerichten - sind 3,5 Prozent mit Ostdeutschen besetzt.