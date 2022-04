Ostersamstag am Ostseestrand von Usedom FOTO: Stefan Sauer Wetter Ostern mit Sonnenschein lockt die Menschen an die Luft Von dpa | 18.04.2022, 12:17 Uhr | Update vor 6 Min.

Blauer Himmel und bunte Ostereier in Mecklenburg-Vorpommern: Bei Sonnenschein und wenig Wind verbrachten viele Urlauber und Einheimische zumindest einen Teil der Osterfeiertage im Freien. Temperaturen im zweistelligen Bereich machten nicht nur Strandspaziergänge angenehm. Die Webcams der Urlaubsorte von Boltenhagen bis Usedom zeigten schon am Montagvormittag wieder zahlreiche Spaziergänger an Stränden und auf Promenaden.