Annalena Baerbock Foto: Hanna Johre/NTB/dpa Von dpa | 02.06.2023, 03:48 Uhr

Die Ostsee-Anrainerstaaten beraten an diesem Freitag vor dem Hintergrund der russischen Angriffe auf die Ukraine darüber, wie man die Widerstandsfähigkeit der Demokratien in der Ostseeregion stärken kann. Es wird erwartet, dass sich der Ostseerat unter dem Vorsitz von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) zum Ende des zweitägigen Treffens in Wismar in Mecklenburg-Vorpommern in diesem Zusammenhang auf ein gemeinsames politisches Arbeitsprogramm verpflichtet. Deutschland hat noch bis Ende Juni den Vorsitz der 1992 gegründeten Regionalorganisation.