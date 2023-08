Umwelt Ostsee: FDP-Kritik an WWF-Forderung nach großräumigem Schutz Von dpa | 23.08.2023, 17:38 Uhr Ostseefisch Hering Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die FDP im Schweriner Landtag hat Forderungen der Naturschutzorganisation WWF zurückgewiesen, als Reaktion auf dramatisch schwindende Fischbestände weite Teile der Ostsee langfristig unter Schutz zu stellen. „Es wird kaum etwas bewirken, riesige Gebiete aus der wirtschaftlichen Nutzung zu nehmen, wenn die Ursache für den schlechten Fischbestand in erster Linie auf klimatische Aspekte zurückzuführen ist“, erklärte die FDP-Abgeordnete Sandy van Baal am Mittwoch in Schwerin.