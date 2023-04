Erste Strandkörbe an der Ostseeküste Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Warnemünde Ostsee: Saisonstart für Strandkörbe Von dpa | 03.04.2023, 16:22 Uhr

Bei strahlendem Sonnenschein, aber eiskalten Temperaturen haben vielerorts die Strandkorbvermieter ihre rot- oder blauweiß gestreiften Zweier-Sitzkörbe mit Sonnendach, verstellbarer Rückenlehne und herausziehbaren Fußstützen in den Sand gesetzt. In Warnemünde werden es in den kommenden Apriltagen hunderte werden, die sich von der Mole an der Warnowmündung westlich am Sandstrand aneinanderreihen.