Mitarbeiter von Paketdiensten sind vor Weihnachten wieder ganz besonders belastet. Foto: Sebastian Gollnow/dpa Berufsatlas der Barmer in MV Paketboten: Schwerer Job macht lange krank Von Karin Koslik | 16.12.2022, 16:52 Uhr

Wer in Mecklenburg-Vorpommern bei Post- und Zustelldiensten oder in der Lagerwirtschaft arbeitet, ist überdurchschnittlich lange krankgeschrieben. Laut Barmer sind die Ausfallzeiten größer als in allen anderen Branchen