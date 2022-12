Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte Paketstationen von Versandhändler geplündert Von dpa | 14.12.2022, 08:55 Uhr

Die Paketstationen eines Internet-Versandhändlers geraten in Mecklenburg-Vorpommern kurz vor Weihnachten verstärkt ins Visier von Dieben. Wie Polizeisprecher am Mittwoch sagten, wurden innerhalb von zwei Wochen mindestens sieben solcher Stationen zum Teil mehrfach attackiert und ausgeräumt. Betroffen waren Stationen in Schwerin-Krebsförden, Hagenow, Stavenhagen und in Demmin (Mecklenburgische Seenplatte). Der Schaden an den Anlagen, die im Umfeld von Supermärkten oder Tankstellen leicht erreichbar aufgestellt wurden, wird auf mindestens 50.000 Euro geschätzt.