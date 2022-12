Ein Parkautomat Foto: picture alliance / Christin Klose/dpa-tmn/Bildarchiv up-down up-down Straßenverkehr Parchim erlässt Parkgebühren in der Weihnachtszeit Von dpa | 09.12.2022, 12:43 Uhr

Viele Städte erhöhen die Parkgebühren, um Fahrten mit dem Auto in ihre Zentren unattraktiv zu machen. Die rund 20.000 Einwohner zählende Kreisstadt Parchim geht einen entgegengesetzten Weg: Sie verzichtet zur Weihnachtszeit auf Parkgebühren. Seit Freitag müssen Autofahrer kein Ticket am Parkautomaten ziehen, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Die Automaten werden abgehängt. Eine Parkscheibe muss aber hinter die Windschutzscheibe gelegt werden. Mit der Aktion soll das Weihnachtsshopping in der Innenstadt angekurbelt werden.