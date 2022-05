Ein Mann trägt Handschellen. Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration FOTO: Stefan Sauer Schwerin Parkhaus-Brand: Verdächtiger in U-Haft Von dpa | 24.05.2022, 10:34 Uhr

Nach dem Feuer in einem Parkhaus, das zu einem Einkaufszentrum in Schwerin gehört, hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Das zuständige Amtsgericht habe Haftbefehl gegen den 24-jährigen Mann erlassen, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte. Es bestehe der Verdacht der schweren Brandstiftung.