Nach dem Feuer in einem Parkhaus, das zu einem Einkaufszentrum in Schwerin gehört, ist das Gebäude aus Sicherheitsgründen weiterhin gesperrt. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, müsse erst ein Statiker klären, ob das Parkhaus am Dreescher Markt überhaupt noch sicher ist und betreten werden kann. Erst danach könne ein Brandgutachter untersuchen, wie es genau am Samstag zu dem Autobrand gekommen war.