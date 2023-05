Landtag Mecklenburg-Vorpommern Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Ausschusssitzung Parteien haben beim Thema LNG keine Eile Von dpa | 17.05.2023, 17:41 Uhr

Nach der Entscheidung des Bundes für den Hafen Mukran auf Rügen als geplanten Standort für ein Flüssigerdgas-Terminal (LNG) fordert eine Mehrheit der Parteien im Landtag weitere Prüfungen. „Am Ende muss eine solche Entscheidung neben den rechtsstaatlichen Genehmigungsverfahren auch vor Ort überzeugen und Akzeptanz finden“, hieß es am Freitag aus der SPD-Fraktion in Schwerin. Es bedürfe vor allem entsprechende Zeit und Gelegenheit, um das Thema mit den Akteuren zu erörtern. Am Vortag hatte der Wirtschaftsausschuss zu dem Thema beraten.