Energiepreise Parteien und Verbände debattieren über Entlastungen Von dpa | 26.08.2022, 14:51 Uhr

Die Sorge vor weiter steigenden Energiepreisen schürt auch in Mecklenburg-Vorpommern die Debatte um wirkungsvolle Maßnahmen zur Entlastung der Verbraucher. „Gerade angesichts des geringen verfügbaren Durchschnittseinkommens in unserem Land stellen steigende Energiekosten zusammen mit der allgemeinen Preissteigerung eine erhebliche Belastung für viele Menschen dar“, konstatierte der Geschäftsführer des Städte- und Gemeindetages MV, Andreas Wellmann, am Freitag in Schwerin. Deshalb gelte es, mit vereinten Kräften gegenzusteuern. Wellmann forderte die Schaffung sozialer Sicherungsinstrumente für Privathaushalte, Insolvenzschutz für kommunale Versorgungsunternehmen und den beschleunigten Ausbau von Erneuerbaren Energien wie Wind und Sonne.