Als Landesfeuerwehrärztin in MV will ich wissen, wovon ich rede, dachte sich Patricia Bunke und durchlief mit Anfang 40 alle Ausbildungen. Inzwischen ist sie selber Wehrführerin. Foto: FFW Losten up-down up-down Landesfeuerwehrärztin in MV So flog der Funke zu Patricia Bunke Von Anja Bölck | 12.12.2022, 12:45 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es eine Landesfeuerwehrärztin. Wer ist das und was macht die so?