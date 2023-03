Christian Pegel Foto: Soeren Stache/dpa up-down up-down Kritik vom Innenminister Pegel: Geplante Wahlreform trifft besonders MV Von dpa | 17.03.2023, 10:42 Uhr

Unmittelbar vor der Abstimmung über eine Wahlrechtsreform zur Verkleinerung des Bundestags hat Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel (SPD) Kritik geäußert. Betroffen seien von der Reform vor allem Bundesländer, in denen Parteien bei Wahlergebnissen relativ dicht beieinander lägen, erklärte Pegel am Freitag. „Das wären bei den Wahlergebnissen der jüngsten Bundestagswahl 2021 vor allem Brandenburg, das Saarland und wir in Mecklenburg-Vorpommern. In meinen Augen kann niemand wollen, dass Wähler so verprellt werden.“ Das neue Wahlrecht greift nicht rückwirkend, sondern erst bei der nächsten Bundestagswahl.